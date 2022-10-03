МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в понедельник утром растет, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ждут важную статистику по безработице в США, ожидая также начала сезона корпоративной отчетности. Названа древняя валюта, которая проиграла доллару

По состоянию на 8.27 мск курс евро к доллару снижался до 0,9792 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9799 доллара, курс фунта стерлингов к доллару — до 1,1122 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,116 доллара. Курс доллара к иене в то же время рос до 144,88 иены со 144,75 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 112, пункта.

Доллар несколько ослабел на прошлой неделе, отступив от отметки в 114 пунктов, теперь показатель немного стабилизировался. Инвесторы ожидают важную статистику по США в пятницу. Аналитики полагают, что безработица в стране в сентябре осталась на уровне августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 250 тысяч.

Также на следующей неделе начинается сезон корпоративной отчетности, который стартует с крупных американских банков. Инвесторы будут обращать внимание на то, какие результаты компании показали за минувший квартал, а также какие прогнозы они озвучат на ближайший квартал и фингод, что может дать подсказки о состоянии экономики.

Позднее в ходе торгов ожидается выход данных по деловой активности в промышленности еврозоны и США. Эксперты ожидают, что индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны в сентябре сократился до 48,5 пункта с 49,6 пункта в августе. А вечером Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные индекса деловой активности в промышленности США. Рынки ждут снижение показателя в сентябре до 52,2% с 52,8% в августе.