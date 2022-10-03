МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Рубль перешел к снижению в паре с долларом, но продолжает укрепляться к евро, хотя и замедлил темпы: доллар торгуется выше 59 рублей, евро — несколько выше 55 рублей, следует из данных Московской биржи. Банк России разработал дополнительные процедуры для расчета курсов валют

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.48 мск рос на 58 копеек, до 59,03 рубля, евро снижался на 1,69 рубля, до 55,01 рубля. Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 6 копеек, до 8,281 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

"В конце прошлой недели доллары и евро начали дешеветь к рублю на фоне их распродаж из-за ожидания введения новых ограничительных мер в отношении РФ. Тогда ожидали блокировку НКЦ (Национального клирингового центра, входящего в группу Московской биржи – ред.) и заморозку его активов. Если такие ограничения будут приняты со стороны США и ЕС, торговля долларами и евро на Московской бирже будет остановлена, поэтому от нее в безналичном виде стали избавляться", — говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Однако США пока не стали вводить санкции против НКЦ, осталось дождаться решения Еврокомиссии. Поэтому доллары сегодня дорожают после падения на прошлой неделе, а евро продолжает снижаться из-за вероятности таких ограничений со стороны ЕС", — добавляет он.

"Доллар отыгрывает обвал прошлой пятницы на фоне рисков санкций к НКЦ, юань пока демонстрирует слабость в результате ослабления китайской национальной валюты с целью поддержки экономики в период антиковидных локдаунов", — также замечает инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.