МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Стоимость доллара во вторник утром поднимается по отношению к иене и опускается к евро, свидетельствуют данные торгов. Назван последний способ спасти сбережения в долларах

По состоянию на 7.44 мск курс евро к доллару рос до 0,9832 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9824 доллара. Курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,1321 доллара с 1,1322 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 144,79 иены со 144,53 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 111,62 пункта.

Во вторник инвесторы не ожидают важных макроэкономических данных, при этом биржи Китая и Гонконга закрыты в связи с выходным днем, поэтому до открытия торговых площадок Европы и США объем торгов снижен.

Фунт стабилизируется к доллару после заметного скачка в понедельник — британская валюта днем ранее подорожала до 1,13 доллара за фунт с 1,11 доллара. Такая реакция последовала после новости о том, что британское правительство отказалось от снижения налогов для богатых из-за недовольства населения.

На текущей неделе инвесторы также ожидают важную статистику по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу. Аналитики прогнозируют, что безработица в стране в сентябре осталась на уровне августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 250 тысяч.