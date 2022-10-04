МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Рубль утром во вторник повышается к доллару и ощутимо падает к евро, европейская валюта на Мосбирже стремится сократить дисконт к форексу, следует из данных торгов. Эксперт раскрыл судьбу курса рубля в октябре

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.07 мск снижался на 9 копеек — до 58,77 рубля, евро рос на 2,17 рубля — до 55,77 рубля.

Таким образом, евро на Мосбирже (по 0,9490 доллара в пересчете через рубли) пытается избавиться от 4–процентного дисконта к форексу (0,9878 доллара). Накануне он достигал 7%.

Несмотря на попытки восстановления курса европейской валюты, спрос на нее на российском валютном рынке крайне низок из-за ее токсичности, и такая ситуация в ближайшее время может сохраниться, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Некоторое снижение активности и соответственно – объема торгов юанем вызваны начавшимися на этой неделе выходными в Китае. Во вторник курс доллара продолжит пробовать закрепиться у верхней границы диапазона 57-60 рублей", — добавил он. Назван последний способ спасти сбережения в долларах

Инвесторы избавляются от евро из-за рисков, что европейские санкции парализуют торговлю единой европейской валютой в России, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"В целом же до появления конкретных сигналов о начале покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила ждем стабильности рубля с тенденцией к его небольшому укреплению", — говорит аналитик.