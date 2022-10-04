МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Стоимость доллара во вторник днем продолжает подниматься по отношению к иене и опускаться к евро, рынки реагируют на публикацию статистики по США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Назван последний способ спасти сбережения в долларах

По состоянию на 11.46 мск курс евро к доллару растет до 0,9875 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9824 доллара. Курс фунта стерлингов к доллару снижается до 1,1364 доллара с 1,1322 доллара, курс доллара к иене растет до 144,77 иены со 144,53 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,44%, до 111,26 пункта.

Во вторник днем доллар торгуется разнонаправленно, рынки реагируют на вчерашнюю статистику. Так, индекс цен в производственном секторе США от ISM снизился до 51,7% с 52,5% месяцем ранее, что, в свою очередь, стало минимальным показателем за два года. При этом аналитики прогнозировали показатель на уровне 51,9%.

"Положительным моментом в данных стало снижение индекса цен на товары и услуги до 51,7% — самого низкого показателя с июня 2020 года, что вызвало небольшое оживление в акциях и распродажу доллара, поскольку доходность в США продолжала снижаться", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).