МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Рубль во вторник днем слегка повышается к доллару и ощутимо дешевеет против евро, в результате чего евровалюта на Мосбирже стремится сократить дисконт к форексу после существенного падения в понедельник, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" в пятницу на 15.55 мск снижался на 9 копеек, до 58,77 рубля, евро растет на 2,04 рубля, до 55,64 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" теряет 4 копейки до 8,23 рубля, а объем торгов им составляет 47,8 миллиарда рублей против 39,1 миллиарда по евро и 48,4 миллиарда по доллару.

Доллар снижается к рублю на 0,2%, евро растет на 2,5%, а юань теряет 0,3%. Рублевая цена нефти составляет около 5,35 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ТЕРЯЕТ К ЕВРО

Российская валюта в понедельник незначительно меняется к доллару, переходя от роста к стабилизации, но ощутимо падает к евро. Назван последний способ спасти сбережения в долларах

Это проходит на фоне попыток сократить дисконт, образовавшийся по основной валютной паре (евро-доллар) на основе расчета по рублевым курсам и по данным форекса. В итоге он уже составляет около 4,5%, хотя накануне доходил до 7%. Опасения по поводу европейских санкций толкают инвесторов избавляться от безналичных евро, поскольку евровалюта может быть заморожена на биржевых счетах.

При этом стоимость нефти растет на 2,2% — до 90,8 доллара за баррель сорта Brent, поддерживая рубль. Внимание трейдеров обращено к встрече ОПЕК+, которая пройдет в среду, 5 октября. Рынки оценивают, какое решение по добыче может принять альянс. Ранее СМИ сообщали, что ОПЕК+ может сократить добычу на один миллион баррелей или более.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) теряет днем 0,7%, опускаясь до 111 пунктов, сигнализируя об аппетите к риску.

ПРОГНОЗЫ

Динамика рубля продолжит определяться поступающими санкционными новостями, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург. Нефть дорожает в ожидании встречи ОПЕК+

"Если ограничения торгов недружественными валютами так и не будут введены, то курс доллара может подняться в сторону 60 рублей", — добавляет он.

Рост объема торгов юанем и стабильное превышение этим показателем аналогичных значений для доллара и евро – закономерный тренд, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Ещё в сентябре представители ЦБ РФ и Минфина говорили о вероятности того, что юань станет более активно торгуемой валютой, чем евро и доллар. Похоже, что данное обстоятельство состоялось без лишнего шума", — добавляет он.