МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Доллар укрепляется по отношению ко многим другим основным мировым валютам, включая евро и фунт стерлингов, в среду утром, инвесторы ожидают макростатистику позднее в ходе торгов. Россиян предупредили, какие доллары нельзя продать

По состоянию на 7.45 мск курс евро к доллару снижается до 0,9961 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9983 доллара, курс фунта стерлингов к доллару — до 1,1424 доллара с 1,1473 доллара; курс доллара к иене увеличивается до 144,16 иены со 144,09 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,31%, до 110,4 пункта.

Аналитики, в частности, ждут роста числа рабочих мест в частных компаниях страны в сентябре на 200 тысяч, эти данные сегодня опубликует аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP). Также эксперты ожидают снижения дефицита торгового баланса в стране в августе до 67,7 миллиарда долларов с 70,7 миллиарда.

В пятницу также ожидается статистика безработицы в США. Аналитики полагают, что уровень безработицы в стране остался на уровне августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 250 тысяч.

Инвесторы также готовятся к сезону корпоративной отчетности. Традиционно первыми свои финансовые показатели опубликуют крупные американские банки. Трейдеры оценят их квартальные результаты и будут обращать внимание на оценку компаниями макроэкономических условий и их прогнозы.