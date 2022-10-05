МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Курс доллара ускорил рост к другим основным мировым валютам в среду днем, инвесторы пребывают в ожидании макростатистики позднее в ходе торгов. Фьючерсы на американские индексы падают на опасениях повышения ставки ФРС

По состоянию на 13.40 мск курс евро к доллару снижается до 0,9919 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9983 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 144,38 иены со 144,09 иены; курс фунта стерлингов снижается к доллару до 1,1378 доллара с 1,1473 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,31%, до 110,4 пункта.

В среду днем доллар перешел к более серьезному укреплению по отношению к евро и иене, пока рынки пребывают в ожидании макростатистики.

Так, позднее в среду ожидается публикация аналитической компанией Automatic Data Processing (ADP) данных об изменении числа рабочих мест в частных компаниях в США. Последние данные показали рост числа рабочих мест за август (на 132 тысяч), теперь аналитики прогнозируют, что ADP сообщит об увеличении показателя за сентябрь на 200 тысяч.

Также позднее в ходе торгов рынки ожидают публикацию данных торгового баланса США за август. Аналитики ожидают снижения дефицита торгового баланса в стране в августе до 67,7 миллиарда долларов с 70,7 миллиарда.