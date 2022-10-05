Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 60 рублей впервые с 23 сентября
КУРС ДОЛЛАРА НА МОСБИРЖЕ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 60 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 23 СЕНТЯБРЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Forex/20221005/838365465.html
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КУРС ДОЛЛАРА НА МОСБИРЖЕ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 60 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 23 СЕНТЯБРЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Forex/20221005/838365465.html
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