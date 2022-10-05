МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Рубль в среду днем падает к доллару и евро, которые протестировали круглые уровни сопротивления росту 60 рублей и 59 рублей соответственно на санкционных новостях следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.24 мск рос на 1,11 рубля, до 60,06 рубля, евро — на 1,87 рубля, до 58,27 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее в ходе торгов дня евро максимально рос до 59,1 рубля.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом рос 26 копеек, до 8,46 рубля, а объем торгов им составлял 48,2 миллиарда рублей против 47,8 миллиарда по евро и 49,6 миллиарда по доллару.

Доллар рос к рублю на 1,9%, евро — на 3,3%, юань – тоже на 3,3%. Рублевая цена нефти составляла около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ САНКЦИЙ

Российская валюта в среду днем ощутимо теряет к доллару и евро, которые вышли на максимальные уровни за две недели. Постпреды ЕС согласовали новые антироссийские санкции

Это проходит после сообщений СМИ о том, что новый пакет санкций ЕС против РФ вступает в силу в четверг. Санкции, согласно изданию EUobserver, вводят потолок цен на экспорт российской нефти и наносят удары по российской сталелитейной и лесной промышленности в рамках торговых мер на сумму до 7 миллиардов евро.

Делегация председательствующей в настоящее время в ЕС Чехии также сообщала ранее в среду, что новые санкции ЕС против РФ согласованы, включая потолок цен на нефть, и они предусматривают запрет на транспортировку российской нефти по морю третьим странам по цене выше установленного потолка. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

"Евросоюз согласовал очередной пакет антироссийских санкций, в который войдет ограничение цен на поставляемую из России нефть. Это оказало давление на все рублевые активы", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Кроме того, игроки рынка обратили внимание на оценки Минфина РФ о том, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в сентябре оказался ниже оценки ведомства на 22,7 миллиарда рублей. Она составляла 403,4 миллиарда рублей.

При этом стоимость нефти несколько притормозила в росте и прибавляет 0,9%, до 92,7 доллара за баррель сорта Brent. Игроки ожидают сегодняшнего решения ОПЕК+ по уровню добычи в ноябре.

ПРОГНОЗЫ

Китайский юань растет к рублю более быстрыми темпами, чем американская валюта, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Эксперт рассказал, каких цен на нефть ждать в ближайшее время

"Гонконгский доллар от нее немного отстает. Валюты дружественных стран будут пользоваться повышенным спросом на фоне высоких санкционных рисков на российскую инфраструктуру биржевых валютных торгов", — добавляет он.

В рамках девалютизации безоговорочным лидером для перевода активов является юань, который сейчас довольно устойчив и дешев к доллару, рассуждает Дмитрий Полевой из "Локо-инвеста".

"Появляются локальные активы (бонды) в юанях, но есть среднесрочные макро- и геополитические риски. За ним следуют дирхам ОАЭ и гонконгский доллар– их курс фиксирован к доллару, а экономики устойчивы, но низкая ликвидность в РФ и политические риски являются недостатками. Неплохо выглядят и валюты стран СНГ – низкие политические риски, приемлемый макро-профиль и растущие обороты торговли с РФ, но они все еще малоликвидны, регион сильно экономически зависим от России (шоки коррелированы), а валюты не выглядят дешевыми", — говорит он.