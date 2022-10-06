МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Считающийся сырьевой валютой канадский доллар в среду ослаб против доллара США после того, как канадские данные показали падение экспорта в августе. Ослабление канадской валюты произошло, несмотря на высокие цены на нефть. Рубль подешевел к юаню сильнее, чем к доллару и евро

"Похоже, идет волна широкомасштабных покупок доллара США", — говорит Эрик Нельсон, валютный стратег-аналитик Wells Fargo в Нью-Йорке.

Канадский доллар снизился против доллара США на 0,7% до 1,36, после торговли в диапазоне 1,3504- 1,3695.

Доллар США вырос против корзины основных валют, поскольку данные показали, что частные работодатели США повысили темпы найма в сентябре, а Резервный банк Новой Зеландии повысил процентные ставки до семилетнего максимума.

Решение центрального банка Новой Зеландии контрастирует с мягкой позицией Резервного банка Австралии, продемонстрированной во вторник и повысившей надежды инвесторов на то, что другие центральные банки мира замедлят темпы ужесточения денежно-кредитной политики.

Действия РБНЗ развеяли "некоторые ожидания разворота политики центральных банков", пишет в аналитической записке главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Положительное сальдо торгового баланса Канады в августе сократилось до 1,5 млрд канадских долларов, поскольку экспорт упал на 2,9%.

Одним из основных статей экспорта Канады является нефть. Ее стоимость продолжила расти, так как альянс ОПЕК+ согласился на самое значительное сокращение добычи со времен пандемии COVID-19 в 2020 году.

Цены на нефть в США выросли на 1,4% до 87,76 доллара за баррель, в то время как доходность гособлигаций Канады росла вслед за доходностью казначейских облигаций США

Доходность 10-летних гособлигаций Канады выросла на 14,9 б.п. до 3,277%.