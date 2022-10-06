МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Опрошенные Reuters аналитики считают, что через год британский фунт укрепится примерно на 3,6%. По поводу того, достигнет ли фунт паритета с долларом США, мнения экспертов разделились. Назван срок, когда доллар окончательно "упадет"

На азиатской сессии 26 сентября фунт упал до исторического минимума, продолжив снижение, начавшееся неделей ранее, когда министр финансов Великобритании Квази Квартенг сообщил о планах существенного понижения налогов и крупнейших с 1972 года государственных заимствований для компенсации выпадающих доходов бюджета.

Эти планы обусловили бегство инвесторов от британских активов, но пара фут/доллар стала понемногу восстанавливаться, после того как Банк Англии принял меры для стабилизации рынка, а Квартенг отказался от намерения понизить верхний предел подоходного налога.

В среду фунт торговался значительно выше недавних минимумов, но после выступления премьер-министра Лиз Трасс на конференции Консервативной партии его восстановление остановилось.

Опрошенные Reuters аналитики прогнозируют, что через месяц пара фунт/доллар будет торговаться по 1,09, а через полгода — по 1,10. Они также ожидают, что через год пара укрепится на 3,6%, до 1,16. Опрос проводился с 30 сентября по 5 октября. Экономист объяснил, как США приведут мир к дефолтам и банкротствам

В начале сентября аналитики прогнозировали, что в такие же сроки пара будет торговаться по 1,16, 1,18 и 1,23.

"Мы ожидаем дальнейшего существенного ослабления фунта. В Великобритании, вероятно, будет рецессия, и ожидается, что инфляция достигнет пика на более низком уровне, чем прогнозировалось раньше. Поэтому Банк Англии будет повышать ставки не так агрессивно, как ФРС", — говорят аналитики Wells Fargo.

Также ожидается, что на заседании 3 ноября Банка Англии повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, что может немного поддержать фунт, но ФРС ужесточает политику агрессивно и обещает продолжить в том же духе.

"Мы пока не уверены, что в ближайшее время Банк Англии сможет или захочет поддержать фунт достаточно сильным повышением ставок", — говорят аналитики Goldman Sachs.

По мнению 18 опрошенных аналитиков, вероятность достижения парой фунт/доллар паритета к концу этого года невелика, а один считает, что очень низка. Вместе с тем 17 аналитиков оценивают такую вероятность как высокую, а один — как очень высокую.

"До какого уровня упадет фунт в конечно счете? Мы наблюдаем небывалое улучшение условий торговли США, так как страна стала нетто-экспортером нефти и сжиженного газа", — говорит Джордан Рочестер из Nomura, по прогнозу которого к концу декабря за фунт будут давать 0,975 доллара.

Респонденты также ожидают укрепления пары евро/фунт до 0,885 через месяц и до 0,880 через год.