Опрошенные Reuters аналитики спрогнозировали снижение курса фунта к доллару до 1,1 через полгода
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Опрошенные Reuters аналитики считают, что через год британский фунт укрепится примерно на 3,6%. По поводу того, достигнет ли фунт паритета с долларом США, мнения экспертов разделились.
На азиатской сессии 26 сентября фунт упал до исторического минимума, продолжив снижение, начавшееся неделей ранее, когда министр финансов Великобритании Квази Квартенг сообщил о планах существенного понижения налогов и крупнейших с 1972 года государственных заимствований для компенсации выпадающих доходов бюджета.
Эти планы обусловили бегство инвесторов от британских активов, но пара фут/доллар стала понемногу восстанавливаться, после того как Банк Англии принял меры для стабилизации рынка, а Квартенг отказался от намерения понизить верхний предел подоходного налога.
В среду фунт торговался значительно выше недавних минимумов, но после выступления премьер-министра Лиз Трасс на конференции Консервативной партии его восстановление остановилось.
Опрошенные Reuters аналитики прогнозируют, что через месяц пара фунт/доллар будет торговаться по 1,09, а через полгода — по 1,10. Они также ожидают, что через год пара укрепится на 3,6%, до 1,16. Опрос проводился с 30 сентября по 5 октября.
В начале сентября аналитики прогнозировали, что в такие же сроки пара будет торговаться по 1,16, 1,18 и 1,23.
"Мы ожидаем дальнейшего существенного ослабления фунта. В Великобритании, вероятно, будет рецессия, и ожидается, что инфляция достигнет пика на более низком уровне, чем прогнозировалось раньше. Поэтому Банк Англии будет повышать ставки не так агрессивно, как ФРС", — говорят аналитики Wells Fargo.
Также ожидается, что на заседании 3 ноября Банка Англии повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, что может немного поддержать фунт, но ФРС ужесточает политику агрессивно и обещает продолжить в том же духе.
"Мы пока не уверены, что в ближайшее время Банк Англии сможет или захочет поддержать фунт достаточно сильным повышением ставок", — говорят аналитики Goldman Sachs.
По мнению 18 опрошенных аналитиков, вероятность достижения парой фунт/доллар паритета к концу этого года невелика, а один считает, что очень низка. Вместе с тем 17 аналитиков оценивают такую вероятность как высокую, а один — как очень высокую.
"До какого уровня упадет фунт в конечно счете? Мы наблюдаем небывалое улучшение условий торговли США, так как страна стала нетто-экспортером нефти и сжиженного газа", — говорит Джордан Рочестер из Nomura, по прогнозу которого к концу декабря за фунт будут давать 0,975 доллара.
Респонденты также ожидают укрепления пары евро/фунт до 0,885 через месяц и до 0,880 через год.
https://1prime.ru/Forex/20221006/838375247.html