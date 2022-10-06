МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Курс рубля утром в четверг умеренно прибавляет и против доллара, и юаня, и евро, китайская валюта при этом остается лидером по объему торгов, следует из данных Московской биржи. Россиянам рассказали, на что сейчас лучше потратить валюту

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.59 мск снижается на 38 копеек, до 59,79 рубля, евро – на 30 копеек, до 58,10 рубля, юаня – на 3 копейки, до 8,54 рубля, следует из данных Московской биржи.

Объем торгов юанем составляет 12,1 миллиарда рублей, долларом — 7,8 миллиарда, евро – 8,9 миллиарда рублей.

"Юань продолжает оставаться наиболее оптимальной альтернативой для аккумулирования средств инвесторами, о чем свидетельствует его лидерство по объему торгов на Мосбирже", — оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

В свою очередь курс доллара может инерционно продолжить рост, однако с точки зрения технического анализа валюта близка к уровням перекупленности, ввиду чего рост может быть ограниченным, рассуждает он.

Сопротивление росту курса доллара находится в район чуть выше 61 рубля, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Лишь после уверенного закрепления доллара там можно будет рассуждать о сколь-либо значимом ослаблении национальной валюты РФ", — заключает он.