Курс рубля на Мосбирже укрепляется против мировых валют при повышенных объемах торгов юанем
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Курс рубля утром в четверг умеренно прибавляет и против доллара, и юаня, и евро, китайская валюта при этом остается лидером по объему торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.59 мск снижается на 38 копеек, до 59,79 рубля, евро – на 30 копеек, до 58,10 рубля, юаня – на 3 копейки, до 8,54 рубля, следует из данных Московской биржи.
Объем торгов юанем составляет 12,1 миллиарда рублей, долларом — 7,8 миллиарда, евро – 8,9 миллиарда рублей.
"Юань продолжает оставаться наиболее оптимальной альтернативой для аккумулирования средств инвесторами, о чем свидетельствует его лидерство по объему торгов на Мосбирже", — оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка.
В свою очередь курс доллара может инерционно продолжить рост, однако с точки зрения технического анализа валюта близка к уровням перекупленности, ввиду чего рост может быть ограниченным, рассуждает он.
Сопротивление росту курса доллара находится в район чуть выше 61 рубля, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Лишь после уверенного закрепления доллара там можно будет рассуждать о сколь-либо значимом ослаблении национальной валюты РФ", — заключает он.
https://1prime.ru/Forex/20221006/838377050.html