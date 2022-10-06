МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем стабилен к доллару и растет к евро на фоне спокойной реакции игроков на новый пакет санкций от ЕС, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Путин рассказал, какие отрасли остаются под давлением санкций

Курс доллара расчетами "завтра" в четверг на 15.08 мск повышался на 11 копеек, до 60,28 рубля, евро падал на 92 копейки, до 57,48 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 2 копейки до 8,56 рубля, а объем торгов им составлял 45,2 миллиарда рублей против 54,4 миллиарда по евро и 35,1 миллиарда по доллару.

Доллар прибавляет к рублю 0,2%, евро падает на 1,6%, а юань — на 0,2%. Рублевая цена нефти составила около 5,6 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в четверг днем незначительно меняется к доллару и растет к евро. В целом же, текущее положение дел на внутреннем валютном рынке в стране можно охарактеризовать продолжением, уже привычного рынку, бокового движения курса рубля, считает Роман Блинов из ИК "Русс-инвест".

Новый пакет санкций от ЕС практически не оказал влияния на российский валютный рынок и позиции рубля, считает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". ЕС принял восьмой пакет санкций против России, он включает экономические меры и персональные ограничения.

"Основное содержание нового санкционного пакета не стало сюрпризом для участников рынка и уже было заложено в курсах валютных торгов. При этом, несмотря на санкционный негатив, новые ограничения снова обошли стороной российский НКЦ, что, вероятно, могло поддержать настроение инвесторов на рынке РФ", — говорит Кравченко.

Впрочем, активизировавшиеся днем продажи евро, опять опустившие его на Московской бирже ниже уровней форекса, могут говорить о сохранении опасений по поводу ограничений на НКЦ.

При этом нефть дешевеет на 0,4%, до 93 долларов за баррель сорта Brent. Котировки немного корректируются после роста на вчерашнем решении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с ноября на 2 миллиона баррелей в сутки от согласованных на август уровней.

ПРОГНОЗЫ

Курс остается около уровня 60 рублей за доллар, и похоже, что этот уровень по-прежнему является равновесным, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research. Рубль продолжит находиться около этой отметки в ближайшее время, ожидает он.

Курс 60 рублей за доллар – это среднее значение, которое наблюдается последние полгода, то есть сложно назвать последние движения курса девиантными (ощутимо отклоняющимися), рассуждает Юлия Мельникова из УК "Альфа-Капитал".

"Скорее всего можно говорить о частичном восстановлении спроса на валюту. В ближайшее время не стоит ожидать резких отклонений курса рубля, что связано с динамикой экспорта/импорта и сниженным внутренним спросом на валюту", — добавляет она.

До окончания первой половины месяца доллар не оставит попыток закрепиться выше 60 рублей, однако с приближением пиковых налоговых платежей во второй половине месяца российская валюта получит возможность для возвращения в диапазон 57-59 рублей за доллар, оценивает Кравченко из компании "Велес капитал".