МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость доллара ускорила рост по отношению к евро и иене в четверг вечером после выхода американской статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.44 мск курс евро к доллару снижался до 0,9818 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9882 доллара, до выхода статистики евро дешевел к доллару до 0,9868 доллара. Курс доллара к иене рос до 144,87 иены со 144,63 иены, перед статистикой показатель находился на уровне 144,71 иены.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,73%, до 111,89 пункта.

Трейдеры обратили внимание на статистику из США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю выросло до 219 тысяч, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне 203 тысяч.

По словам аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare), которого цитирует агентство Франс Пресс, несмотря на рост числа заявок, у показателя есть еще "возможности для ухудшения", прежде чем Федрезерв США сможет сказать об ослаблении рынка труда.