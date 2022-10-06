МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Рубль подешевел к доллару и евро на фоне активизации покупателей американской и европейской валюты после санкций ЕС, и немного укрепляется к юаню, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Российский рынок акций немного снизился в основную сессию

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 73 копейки, до 60,9 рубля, евро подорожал на 70 копеек, до 59,1 рубля, юань подешевел на 2 копейки, до 8,555 рубля, следует из данных Московской биржи.

Объем торгов юанем составил 70,6 миллиарда рублей против почти 65,2 миллиарда по евро и чуть более 56 миллиардов по доллару.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ

"ЕС согласовал новый пакет санкций, разрешив Московской бирже торговать долларом и евро. На этом фоне вновь растет интерес к валютным парам доллар-рубль и евро-рубль, которые растут в ожидании существенного сокращения сырьевого экспорта РФ (согласован потолок цен на нефть, сильно ограничен товарооборот с ЕС) и серьезного дефицита бюджета в четвертом квартале", — отмечает начальник отдела инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.

Начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко также замечает, что озвученный пакет санкций ЕС не стал сюрпризом для инвесторов, кроме того, новые ограничения снова обошли стороной НКЦ, что в совокупности позволило избежать рублю крупных потерь в течение дня.

В то же время USD довольно уверенно чувствовал себя выше 60 рублей и сохранял шансы закрыться в плюсе по итогам дня, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Соболев из "Альфа-Форекс" считает, что до конца недели можно ожидать продолжения роста доллара и евро до уровней 61-62 и 59-60 рублей соответственно.

До конца текущей недели колебания на рынке валюты РФ будут во многом определяться реакцией внешних рынков на данные по рынку труда из США, полагает Кравченко из "Велес Капитала".

"Оказавшееся накануне лучше ожиданий число занятых от ADP усилило ожидания инвесторов в отношении дальнейшего ужесточения ДКП ФРС и поддержало доллар. Сегодняшние данные по числу первичных заявок по безработице (максимум с начала сентября) несколько умерили пыл покупателей долларов, однако не сломили тенденцию роста индекса доллара. Поэтому ключевое значение будет иметь завтрашняя порция данных", — обращает внимание он.

Если они подтвердят оптимизм на рынке труда от ADP, то можно ожидать новой волны покупок доллара; в случае слабых данных аппетит инвесторов на время улучшится и собьет бычий настрой в американской валюте на глобальном рынке, добавляет аналитик.

"В целом, говорить о тренде в ослаблении рубля пока рано. Если смотреть на курс рубля к доллару с июня 2022 года, наблюдается коридор 52-64 рубля за доллар. Пока рубль находится в этом коридоре", — считает Артем Тузов из инвесткомпании "ИВА Партнерс".