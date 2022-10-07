МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российская валюта в пятницу усиливает падение к евро, который уже дорожал выше 61 рубля впервые с 21 сентября, евро на Московской бирже компенсировал дисконт к форексу, следует из данных торгов. Минпромторг предложил освободить от акциза на жидкую сталь больше компаний

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.46 мск рос на 27 копеек, до 61,17 рубля, евро — на 1,22 рубля, до 60,32 рубля.

Минутами ранее евро обновил максимум с 21 сентября, поднявшись до 61,26 рубля.

Таким образом, евро в пересчете через рубли стоит 0,9861 доллара, а на форексе — 0,9797 доллара, то есть он компенсировал дисконт к глобальному рынку, отмечавшийся в предыдущие дни.