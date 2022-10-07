МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем снижается к доллару и в большей степени — к евро, который компенсировал дисконт к форексу на Московской бирже (в пересчете через рубли), следует из данных торгов. В Швейцарии изменили работу крематория ради экономии газа

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.32 мск рос на 60 копеек — до 61,5 рубля, евро — на 2,18 рубля, до 61,28 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Таким образом, евро в пересчете через рубли стоит 0,9964 доллара, а на форексе – 0,9763 доллара. То есть европейская валюта компенсировала на Мосбирже дисконт к глобальному рынку, отмечавшийся в предыдущие дни, и уже торгуется с премией.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом растет всего на 1,5 копейки — до 8,57 рубля, а объем торгов им составляет 77,2 миллиарда рублей против 62,5 миллиарда по евро и 66,3 миллиарда по доллару.

Таким образом, доллар растет к рублю на 0,9%, евро — на 3,9%, юань – на 0,1%. Рублевая цена нефти составляет около 5,9 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в пятницу днем снижается к доллару и в большей степени — к евро. При этом данные по рынку труда США, оказавшиеся лучше консенсус-прогнозов, усилили ожидания более агрессивных действий ФРС и поддержали курс американской валюты.

Безработица в США в сентябре снизилась до 3,5% с уровня августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тысячи. Аналитики ожидали сохранения безработицы на уровне августа и увеличения числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе только на 250 тысяч.

При этом нефть дорожает на 0,9% — до 95,3 доллара за баррель сорта Brent, что поддерживает курс рубля.

Инвесторы продолжают оценивать факторы поставок и спроса. На текущей неделе ОПЕК+ принял решение с ноября сократить добычу сразу на 2 миллиона баррелей в сутки. Вместе с этим опасения глобальной рецессии создают риски для спроса.

ПРОГНОЗЫ

Текущие комфортные для рубля цены на нефть будут сдерживать укрепление американской валюты на российском рынке даже при новых максимумах индекса доллара на рынке форекс, полагает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Впрочем, не исключено, что сегодняшние данные по рынку труда существенно не скорректируют ожидания инвесторов в отношении позиции ФРС. Такая ситуация вызовет лишь локальные колебания валют, но не изменит заметным образом баланс сил на рынке", — добавил он.

Курс в районе 60 рублей за доллар — следствие некоего консенсуса на рынке, но отнюдь не будущий прогноз, говорит в свою очередь Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал".

"С учетом профицита торгового баланса рубль мог бы быть и крепче, но возможно, сейчас уже работает какой-то скрытый механизм давления на него. Например, валютную выручку могут накапливать банки", — отметил он.

В краткосрочной перспективе мало факторов для серьезного ослабления рубля и роста курса выше 62 рублей за доллар, особенно после "исторического" решения ОПЕК+, когда нефть устойчиво "смотрит вверх", на 100 долларов за баррель, рассуждает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"Продолжается рост объемов торгов юанем за рубли. Важными уровнями для курса нам представляются отметки 8,75 и 9 рублей за юань", — добавил он.