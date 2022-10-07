МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Рубль подешевел к доллару и евро как в пятницу, так и за неделю, однако к закрытию торгов отечественная валюта отошла от внутридневного минимума, следует из динамики торгов на Московской бирже. Инфляция в России в сентябре составила 0,05 процента

Курс доллара расчетами "завтра" в пятницу на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 10 копеек, до 61 рубля, евро — на 80 копеек, до 59,9 рубля. В ходе торгов пятницы доллар обновил максимум с 21 сентября, поднявшись до 61,7 рубля, евро – также максимум с 21 сентября, повысившись до 61,645 рубля.

Доллар за неделю вырос на 2,55 рубля, евро – на 3,2 рубля.

Юань в пятницу понизился на 5,8 копейки, до 8,497 рубля, за неделю китайская валюта подорожала на 15,6 копейки.

Объем торгов юанем в пятницу превысил 85,747 миллиарда рублей против почти 71,786 миллиарда по евро и чуть более 80,14 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ СДАЛ ПОЗИЦИИ

Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал" отмечает, что изменение внутренних приоритетов — локальный спрос на валюту и, может быть, меньшее ее предложение провоцируют дисбаланс в валютном секторе. Сырьевые цены в моменте не становятся опорой для рубля, добавляет он.

К 19.55 мск стоимость декабрьского фьючерса марки Brent растет на 3,95% — до 98,15 доллара за баррель. За неделю стоимость барреля нефти поднялась более чем на 10 долларов.

"Российская валюта начала сдавать позиции несмотря на рост нефтяных цен. Во-первых, с временным лагом сказывается сентябрьское снижение сырьевых цен, вследствие чего мог сократиться объем поступления на рынок валютной выручки от экспортеров. Во-вторых, опасения введения санкций против НКЦ не оправдались, из-за чего могло убавиться число желающих как можно скорее избавиться от безналичных долларов и евро. Кроме того, отметим локальную слабость спроса на рублевый долг", — говорит Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

Юрий Кравченко из "Велес Капитала" обращает внимание, что вышедшая в пятницу статистика по рынку труда в США оказалась лучше консенсус-прогнозов, что возобновило покупки доллара на глобальном рынке.

Безработица в стране в сентябре снизилась до 3,5% с уровня августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тысячи. Аналитики ожидали сохранения безработицы в США на уровне августа и увеличения числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе только на 250 тысяч.

"Уровень безработицы… вернулся к уровню июля, чего инвесторы и вовсе не ожидали. В результате индекс доллара возобновил свое укрепление и обновил максимум с начала октября. На российском рынке преимущество соответственно также оставалось на стороне американской валюты. После выхода данных курс поднимался выше 61,6 рубля, однако обновить дневной максимум, зафиксированный еще в первой половине дня, уже не смог", — комментирует Кравченко.

ПРОГНОЗЫ

"В ближайшие торговые сессии, возможной целью для валютной пары юань-рубль станет ретест уровня в районе 9 рублей. На горизонте одной-двух торговых сессий для валютной пары доллар-рубль целью станет отметка в 62,5 рубля, валютная пара евро-рубль способна показать рост в район 62 рублей", — считает инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.

Буйволов из "БКС Мир инвестиций" прогнозирует динамику пары доллар-рубль в диапазоне — 59-63 рубля, однако акцент постепенно будет смещаться к 62-63 рублям.

"Данные по рынку труда в США хоть и оказались лучше ожиданий, что усилило веру инвесторов в жесткую позицию Федрезерва США по ДКП, однако никаких существенных сюрпризов статистика все же не преподнесла, а рынок труда продолжает медленно, но охлаждаться. В начале следующей недели можно ожидать сохранения покупок в американской валюте на глобальном рынке, однако вслед за этим не исключена и фиксация прибыли по доллару", — считает Кравченко из "Велес Капитала".

В данных условиях на российском рынке доллару пока, вероятно, все же рано рассчитывать на уровень в 62 рубля, а, скорее, уместно сосредоточиться на удержании позиций выше 61 рубля, полагает он.

"Динамика цен на нефть на грядущей неделе во многом будет определяться реакцией доллара на публикацию в США данных по инфляции и протокола прошлого заседания Федрезерва. На фоне этих событий индекс доллара может вновь стремиться к 114 пунктам, что усилит давление на нефтяные котировки", — добавляет Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".