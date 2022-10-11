МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Рубль во второй половине торгов вторника усиливает снижение: курс доллара впервые с 7 июля торгуется выше 64 рублей, евро — выше 63 рублей — впервые с 11 августа, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.06 мск рос на 1,33 рубля, до 64,02 рубля, евро — на 1,6 рубля, до 63,02 рубля.