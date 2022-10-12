Курс евро на Мосбирже поднялся выше 64 рублей впервые с 7 июля
КУРС ЕВРО НА МОСБИРЖЕ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 64 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 7 ИЮЛЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Forex/20221012/838434363.html
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КУРС ЕВРО НА МОСБИРЖЕ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 64 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 7 ИЮЛЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Forex/20221012/838434363.html
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