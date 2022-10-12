МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Рубль усилил волатильность в парах с долларом и евро: после значительной просадки на утренних торгах отечественная валюта колеблется недалеко от уровней закрытия вторника, переходя из минуса в плюс и обратно, следует из данных Московской биржи. Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.38 мск рос на 11 копеек — до 63,77 рубля, евро снижался на 19 копеек — до 62,29 рубля. Юань дешевел на 11 копеек — до 8,573 рубля.

На утренних торгах доллар подскакивал до 64,93 рубля, а евро поднимался выше 64 рублей впервые с 4 июля. После этого обе валюты уже максимально опускались почти до 63 рублей и 62 рублей соответственно.

"Пара доллар-рубль откатилась от максимумов дня — это обычная коррекция, не связанная с какими либо фундаментальными факторами", — прокомментировал инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка полагает, что в среду доллар попытается протестировать верхнюю границу диапазона 62-65 рублей, однако по итогам дня останется в этих границах.