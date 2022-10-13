МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российская валюта продолжает утренний рост и к доллару, и к евро в основном на фиксации прибыли участниками рынка, заработавшими ранее на росте курсов инвалют, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Банк России протестирует использование цифрового рубля для госплатежей

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.35 мск снижается на 84 копейки, до 63,58 рубля, евро — на 46 копеек, до 62,29 рубля. Курс юаня увеличивается на 1 копейку, до 8,69 рубля.

Давление на доллар и евро в паре с рублем можно связать с некоторой перегретостью инвалют и склонностью участников рынка зафиксировать краткосрочную прибыль, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Во вторник доллар и евро обновили курсовые максимумы с июля — 64,93 и 64,08 рубля соответственно.

"Пара "доллар-рубль" вчера достигла сопротивления 65 рублей, от которого наметился разворот вниз. "Техника" также говорит в пользу укрепления рубля: вчера на дневном графике "доллар-рубль" образовалась разворотная фигура "крест", — добавляет Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"В настоящее время мы не видим существенных поводов для дальнейшего ослабления рубля. Ожидаем, что курс доллара в ближайшее время останется в нашем текущем целевом диапазоне 62-65 рублей, а евро — в зоне 60-63 рубля. Рассчитываем на умеренное укрепление рубля по итогам дня", — заключает Локтюхов.