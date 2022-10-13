МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Курс иены по отношению к доллару опускался в ходе четверга до минимума с августа 1990 года, свидетельствуют данные торгов. Власти Японии вновь предостерегли инвесторов от продажи иены

По состоянию на 17.18 мск курс доллара к иене рос до 147,31 иены со 146,91 иены. Ранее в ходе торгов показатель достигал 147,66 иены, что является максимальным уровнем с августа 1990 года.

Курс евро к доллару опускался до 0,9696 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9704 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 113,39 пункта.

Валютные инвесторы в четверг отреагировали на данные о том, что годовая инфляция в США по итогам сентября замедлилась меньше ожиданий — до 8,2% с 8,3% месяцем ранее. Инфляция в США замедлилась до 8,2 процента

Данные инфляции указывают на возможные дальнейшие действия Федрезерва США, поскольку ужесточение монетарной политики регулятора направлено на сдерживание роста потребительских цен. По мнению аналитиков, есть вероятность, что до конца года регулятор дважды повысит свою ставку на 75 базисных пунктов.

"Федеральная резервная система собирается повысить ставку на 75 базисных пунктов не только в следующем месяце, но есть вероятность того, что она повысит ее еще на 75 базисных пунктов в декабре", — цитирует агентство MarketWatch старшего инвестиционного специалиста Independent Advisor Alliance Криса Закарелли (Chris Zaccarelli).