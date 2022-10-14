МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, умеренно растет, инвесторы оценивают данные о том, что инфляция в США замедлилась, но не настолько сильно, как ожидалось. Курс юаня снизился против укрепляющегося доллара

По состоянию на 10.44 мск курс евро к доллару снижается до 0,9765 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9773 доллара, курс доллара к иене поднимается до 147,55 иены со 147,22 иены. В четверг показатель поднимался до 147,68 иены — это самый высокий уровень с августа 1990 года. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,27%, до 112,67 пункта.

Доллар получает поддержку в рассуждении о продолжении ужесточения монетарной политики в США с учетом новых данных о темпах роста потребительских цен в стране.

Годовая инфляция в Штатах по итогам сентября составила 8,2% после 8,3% месяцем ранее, при прогнозе в 8,1%, что и усилило ожидания ужесточения.

По данным CME Group, теперь 98% аналитиков закладывают повышение учётной ставки в США в ноябре на 0,75 процентного пункта. Днем ранее такую вероятность допускали 80% экспертов.