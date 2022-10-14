МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем растет второй день подряд к доллару и в меньшей степени — к евро, поскольку евровалюта (в пересчете через рубли) опять торгуется с премией к форексу на фоне рекордных в последнее время объемов, следует из данных торгов. Путин отметил важность для России сотрудничества с Центральной Азией

Курс доллара расчетами "завтра" в пятницу на 15.38 мск падал на 1,21 рубля, до 62,42 рубля, евро — на 62 копейки, до 62,12 рубля, юаня — на 8 копеек, до 8,61 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанем составлял 63,9 миллиарда рублей против 142,7 миллиарда по евро и 54,7 миллиарда по доллару.

Доллар терял к рублю 1,9%, евро — 1%, юань — 0,9%. Рублевая цена нефти составляла около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ КОРРЕКЦИЮ ВВЕРХ

Российская валюта в пятницу днем продолжает корректироваться — второй день подряд после ощутимого падения в предыдущие дни. Так, от уровней закрытия 29 сентября доллар максимально подскакивал на этой неделе на 7,7 рубля. В итоге в пятницу игроки продолжают фиксировать прибыль, продавая иностранную валюту, особенно по мере приближения налогового периода октября, когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность. Эксперты оценили суммарные выплаты в бюджет в более чем 3 триллиона рублей.

В пересчете через рубли евро на Мосбирже стоит на 2,3% дороже, чем на форексе.

"Экспортеры активно продают иностранную валюту, и ситуация с долларовой ликвидностью существенно улучшилась. В этих условиях спред между курсами USD/RUB на спотовом рынке и по декабрьскому фьючерсу сократился до 2 рублей, хотя еще недавно составлял 5 рублей", — отмечает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

При этом рубль игнорирует внешний негатив. Так, рынок нефти падает на 1,6%, до 93 долларов за баррель сорта Brent.

Инвесторы продолжают оценивать данные минэнерго США о том, что за неделю, завершившуюся 7 октября, запасы нефти в стране подскочили сразу на 9,9 миллиона баррелей, до 439,1 миллиона — максимума с конца июля 2021 года.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) при этом растет на 0,7% до 113,2 пункта, сигнализируя о подавленном спросе на риск на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

В течение пятничных торгов рубль продолжит дорожать при поддержке экспортеров, а курс закрепится около отметки 62,5 рубля за доллар, оценивает Попов из SberCIB Investment Research.

Снижение курса доллара продолжится, чему будут способствовать выросшие цены на нефть, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург.

"Тем не менее вряд ли курсу в пятницу удастся опуститься к уровню 62 рубля за доллар в преддверии выходных", — добавляет он.

Ориентир для курса доллара и евро на конец текущих торгов: 61,5-64,5 рубля и 60-63 рубля соответственно, оценил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.