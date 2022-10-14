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2022
https://1prime.ru/Forex/20221014/838471699.html
Доллар и евро на Мосбирже снизились в пятницу, за неделю выросли
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Валюта РФ выросла в пятницу к доллару — до 62,11 рубля, а к евро – до 60,71 рубля, за неделю рубль подешевел, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" в... ПРАЙМ, 14.10.2022
валюта, рынки, новости, доллар, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла в пятницу к доллару — до 62,11 рубля, а к евро – до 60,71 рубля, за неделю рубль подешевел, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" в пятницу на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,52 рубля, до 62,11 рубля, евро — на 2,03 рубля, до 60,71 рубля.
Доллар за неделю вырос на 1,11 рубля, евро – на 81 копейку.