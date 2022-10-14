МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла в пятницу к доллару — до 62,11 рубля, а к евро – до 60,71 рубля, за неделю рубль подешевел, следует из данных Московской биржи. В "Тинькофф" рассказали о схеме разморозки активов россиян

Курс доллара расчетами "завтра" в пятницу на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,52 рубля, до 62,11 рубля, евро — на 2,03 рубля, до 60,71 рубля.

Доллар за неделю вырос на 1,11 рубля, евро – на 81 копейку.