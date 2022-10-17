Индекс МосБиржи продолжает оставаться на уровнях около 1950 п. Волатильность заметно снизилась. Обороты торгов сократились всего до 25 млрд руб. в день. Чуть хуже остальных из-за укрепления рубля выглядят экспортеры.

В начале недели относительное затишье на рынке может сохраниться. Краткосрочный взгляд на рынок акций нейтральный. Устойчивей остальных могут выглядеть акции телекомов, электрогенерации и продуктового ритейла.

На валютном рынке ситуация стабилизировалась. После 9 сессий ослабления рубль начал укрепляться. Часть накопленного ранее роста в паре USD/RUB была обусловлена локальными инфраструктурными факторами, когда долларовые ставки резко выросли. Сейчас же рыночные аномалии постепенно уходят: высокий спред между TOD и TOM исчез, бэквордация во фьючерсах на USD/RUB сократилась до 1,6 руб. против 4+ руб. ранее. Кроме того, по мере приближения налогового периода в начале следующей недели может традиционно появиться дополнительный спрос на рубль. Временный откат к 60-61 вполне допустим.

На рынке акций США возобновились распродажи. Тот внезапный рост и шортсквиз, который мы видели в четверг после слабой статистики по инфляции, оказался кратковременным. Индекс S&P 500 вновь направился в сторону минимумов. В это же время снова растут доходности по длинным гособлигациям. Участники закладывают в цены подъем ключевой ставки ФРС на следующем заседании на 75 б.п.

Если сегодня-завтра индекс S&P 500 сумеет удержаться от обновления минимумов (3500 п.), то может начаться более полноценная волна отскока, например в сторону 3800-3900 п.

Обвал валют развитых стран

В мире набирает обороты тренд по ослаблению некогда стабильных валют, считающихся убежищем. И в каждом случае ситуация индивидуальна. Йена опустилась на минимумы за 32 года по отношению к доллару. На рынке ждут интервенции регулятора, чтобы остановить этот девальвационный импульс. Политический и экономически кризис в Великобритании располагает к дальнейшему ослаблению фунта. Также инвесторы ждут, что предпримут власти после завершения своего точечного QE для стабилизации долгового рынка. Острая ситуация с риском сильного ослабления складывается и по швейцарскому франку.