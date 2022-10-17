МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Рубль в понедельник днем повышается третий день подряд к основным торгуемым валютам, следует из данных торгов. Правительство продлило действие семейной ипотеки до 1 июля 2024 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.31 мск снижался на 25 копеек, до 61,86 рубля, евро — на 4 копейки, до 60,67 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 3 копейки, до 8,57 рубля, а объем торгов им составлял 59,5 миллиарда рублей против 41,2 миллиарда по евро и 60,7 миллиарда по доллару.

Доллар падал к рублю на 0,2%, евро почти не менялся, юань терял 0,3%. Рублевая цена нефти составляла около 5,7 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИБАВЛЯТЬ

Российская валюта в понедельник днем продолжает корректироваться вверх – уже третий день подряд после ощутимого падения, отмечавшегося с конца сентября. В частности, от уровней закрытия 29 сентября доллар максимально подскакивал на прошлой неделе на 7,7 рубля. Однако затем американская валюта растеряла уже примерно половину этого роста.

Формально стартовавший налоговый период будет постепенно набирать обороты, а с ним и объемы продаж валюты экспортерами под налоги, комментирует Дмитрий Полевой из "Локо-инвеста". "Кто-то из них будет выплачивать и дивиденды, что может немного добавлять рублю позитива", — говорит он.

Рынок нефти поднимается на 0,6%, до 92,1 доллара за баррель сорта Brent. В то же время игроки продолжают оценивать риски рецессии мировой экономики, поскольку ведущие центробанки склонны поднимать ключевые ставки для борьбы с инфляцией, что давит на экономику.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) теряет 0,3% до 113 пунктов, сигнализируя о спросе на риск, что поддерживает курс валют развивающихся рынков.

ПРОГНОЗЫ

На фоне постепенно снижающегося профицита торгового баланса у рубля остается потенциал к ослаблению, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Тем не менее на текущей неделе курс доллара может опуститься к 61 рублю на фоне приближающегося налогового периода, в рамках которого компании-экспортеры будут активнее продавать валютную выручку", — добавляет он.

Внешние факторы, геополитика и возможная конвертация в валюту рублевых выплат по отдельным евробондам будут негативными факторами для рубля, ожидает Полевой из "Локо-инвеста".

"До конца октября ждем постепенного движения курса в направлении 60 рублей за доллар, но с высокой волатильностью на этой неделе", — добавляет он.

Похоже, повышенный спрос на иностранную валюту насытился, тогда как экспортеры продолжают ее активно продавать, оценивает Дмитрий Попов из SberCIB Investment Research. На таком фоне в течение дня курс продолжит дорожать и может закрепиться около 61,5 рубля за доллар, добавляет он.