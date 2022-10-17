МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии понедельника закрылся ростом к доллару и юаню при продолжающейся стабилизации ситуации на российском валютном рынке и подготовке к налоговому периоду, но немного ослабел к евро до 60,8 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Российский рынок акций значительно подрос в основную сессию

Курс доллара расчетами "завтра" в пятницу на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 46 копеек, до 61,65 рубля, евро вырос на 9 копеек, до 60,8 рубля, юань снизился на 6,9 копейки, до 8,533 рубля.

Объем торгов юанем составил 72 миллиарда рублей против почти 44,5 миллиарда по евро и 81,9 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ УКРЕПЛЯТЬСЯ

Рубль третью сессию подряд закрывает торги ростом к доллару.

"Некоторое улучшение геополитического и внешнерыночного фона, позитивная локальная динамика на рынке рублевого долга и подготовка компаний к налоговым платежам оказывали поддержку российской валюте", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал" предполагает, что основную поддержку российской валюте в понедельник оказали старт налогового периода (банки перечисляли в бюджет обязательные страховые взносы) и новости о завершении частичной мобилизации в Москве.

"На фоне данных событий рубль, по сути, проигнорировал заявление главы Минэкономразвития о прогнозе постепенного ослабления российской валюты до 72 за доллар к 2025 году. Также к росту располагал и внешний фон, где цена на нефть марки Brent укреплялась к концу дня на 0,8%, и примерно на столько же снижался индекс доллара к корзине основных мировых валют", — добавил он.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что приближающийся налоговый период пока оказывает лишь слабую поддержку рублю, снижение курса доллара объясняется, скорее, продолжающейся стабилизацией ситуации на российском валютном рынке.

ПРОГНОЗЫ

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global прогнозирует на сессию вторника для пар доллар-рубль и евро-рубль: диапазон 60–63 рублей.

"В ближайшие сессии фактор налогового периода может способствовать дальнейшему умеренному укреплению рубля. По нашим оценкам, во вторник пара доллар-рубль может двигаться в пределах 60-63 рублей", — ожидает Бахтин.

Рубль демонстрирует рост уже несколько торговых сессий подряд и с учетом предстоящих крупных платежей в бюджет (пик налогов будет через неделю) имеет в ближайшее время хорошие шансы сохранить или даже увеличить преимущество последних дней, заключает Кравченко.