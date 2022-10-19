Рубль спокойно отреагировал на заявления Путина на заседании Совбеза
Курс рубля продолжает расти после заявления Путина о введении военного положения в четырех регионах
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Рубль спокойно реагирует на заявления президента России Владимира Путина на заседании Совбеза РФ и продолжает расти к доллару и евро: к доллару — до 61,4 рубля, а к евро — до 59,68 рубля, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снижался на 18 копеек, до 61,4 рубля, евро — на 1,07 рубля, до 59,68 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Глава государства, в частности, заявил, о введении с 20 октября военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
https://1prime.ru/Forex/20221019/838510656.html
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