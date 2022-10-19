МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Рубль спокойно реагирует на заявления президента России Владимира Путина на заседании Совбеза РФ и продолжает расти к доллару и евро: к доллару — до 61,4 рубля, а к евро — до 59,68 рубля, следует из данных торгов. Путин объявил военное положение в четырех новых регионах России

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снижался на 18 копеек, до 61,4 рубля, евро — на 1,07 рубля, до 59,68 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Глава государства, в частности, заявил, о введении с 20 октября военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.