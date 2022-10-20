НЬЮ-ДЕЛИ, 20 окт — ПРАЙМ. Индийская рупия в четверг продолжила падение по отношению к доллару, впервые опустившись до отметки 83,06 за доллар на открытии. Доллар слабо меняется к мировым валютам в ожидании статистики по США

Падение рупии продолжается с конца сентября, когда индийская валюта сперва упала до исторического минимума в 80,38 по отношению к доллару, несколькими днями позже — до 81,47, а в начале октября преодолела 82,33.

Падение рупии происходит на фоне укрепления доллара за рубежом, оттока иностранных фондов и опасения инвесторов по поводу надвигающейся рецессии.

Кроме того, согласно данным торгов, индекс индийского внутреннего фондового рынка BSE Sensex упал на 0,25%, до 58 962,18 пункта, в то время как ключевой индекс Индийской фондовой биржи NSE Nifty также опустился на 0,25%, до 17 468,35 пункта.