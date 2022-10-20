МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Рубль днем прибавляет к доллару и стабилизируется к евро на фоне приближения пика налогового периода и укрепления европейской валюты на форексе следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.10 мск снижался на 53 копейки, до 61,2 рубля, евро терял 1 копейку, до 60,37 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом падал на 4 копейки, до 8,42 рубля, а объем торгов им составлял 56,2 миллиарда рублей против 52,2 миллиарда по евро и 56,2 миллиарда по доллару.

Доллар терял к рублю 0,8%, юань – 0,5%, евро почти не менялся. Рублевая цена нефти составляла около 5,7 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

Российская валюта днем повышается к доллару и стабилизируется к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе – на 0,3% до 0,98 доллара.

Участники глобального валютного рынка оценивают, среди прочего, сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку менее чем через два месяца после ее назначения на пост лидера Консервативной партии и главы британского правительства. Премьер-министр Великобритании Трасс уходит в отставку

Рубль по-прежнему получает поддержку от фактора предстоящих крупных налоговых платежей, а также от отсутствия повышенного спроса на доллары и евро из-за санкционных рисков (фактор "токсичности" зарубежных валют), рассуждает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"В этих условиях реакция рынка РФ на динамику глобальных индикаторов весьма ограничена. К тому же внешний фон сейчас не отражает единых настроений инвесторов", — добавляет он.

Рынок нефти повышается на 1,2%, до 93,5 доллара за баррель сорта Brent, также поддерживая рубль. Инвесторы отыгрывают сообщения о том, что китайские бюрократы обсуждают, следует ли сократить количество времени, которое люди, прибывающие в страну, должны проводить в обязательном карантине. Такое сообщение рынки восприняли как сигнал к ослаблению карантина, что позитивно для перспектив спроса на нефть.

ПРОГНОЗЫ

На протяжении ближайших пяти дней рубль может заметно укрепляться к доллару на фоне стартовавшего налогового периода в РФ, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Доля международных платежей в юанях достигла максимума с начала года

"Экспортеры будут активно продавать валютную выручку для уплаты налоговых отчислений вплоть до 25 октября. До завершения торгов четверга основные валютные пары будут двигаться в коридорах 60,5–62,6 рубля за доллар и 59,3–61,6 рубля за евро соответственно", — оценил он.

Реакция рынка на регулярные события геополитического характера в последнее время несколько ослабла, замечает Кравченко из компании "Велес капитал".

"С приближением пика налоговых платежей рубль сохраняет шансы для обновления максимума текущей недели — курс может пойти ниже отметки 61,18 рубля за доллар", — оценивает он.