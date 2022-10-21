МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Рубль перешел к росту против доллара, который уже опускался до 61 рубля — впервые с 7 октября, следует из данных Московской биржи. Аналитик раскрыл, что ждет рубль до конца осени

Курс американской валюты расчетами "завтра" на 11.42 мск снижался на 33 копейки, до 61,07 рубля, а минутами ранее опускался до 61,00 рубля.

Евро дешевеет на 67 копеек, до 59,93 рубля, юань — на 6 копеек, до 8,38 рубля, следует из данных биржи. В начале торгов доллар максимально поднимался до 61,705 рубля.

Рубль продолжает потихоньку дорожать, ожидается продолжение этого процесса в ближайшие торговые дни, комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Впрочем, в пятницу к вечеру нельзя исключить повышения спроса на валюту с целью хеджирования рублевых позиций на выходные", — добавляет он.

Фактор подготовки экспортеров к налоговым выплатам выступает ключевым текущим фактором поддержки рубля, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Склонны ждать снижения курса доллара, целью которого, по нашему мнению, остается нижняя часть зоны 60-62 рубля", — заключает он.