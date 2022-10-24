МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Рубль днем стабилизируется к доллару и немного снижается к евро по мере прохождения октябрьского пика налогового периода, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Мосбиржа возобновила торги всеми биржевыми фондами на российские активы

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.17 мск повышался на 3 копейки, до 61,32 рубля, евро — 19 копеек, до 60,39 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 2 копейки, до 8,33 рубля, а объем торгов им составлял 67,7 миллиарда рублей против 68,2 миллиарда по евро и 70,3 миллиарда по доллару.

Доллар прибавлял к рублю в пределах 0,1%, юань – 0,4%, евро – 0,45%. Рублевая цена нефти составляла около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта днем стабильна к доллару и немного снижается к евро, оставаясь в целом в боковом тренде.

"Стабильность российской валюты обусловлена поддержкой со стороны экспортеров, которые до 25 октября должны выплатить НДПИ, в связи с чем активнее конвертируют валюту в рубли", — комментирует София Кирсанова из УК "Первая".

Однако фактор налогового периода постепенно ослабевает по своему воздействию на рубль, так как пик платежей экспортеров приходится на вторник, говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Учитывая, что многие из них еще на прошлой неделе для этого продавали валюту, оказывая поддержку рублю, уже сегодня он ее теряет, не проявляя намерений предпринять еще одну попытку укрепиться", — добавляет он.

Рынок нефти падает на 0,3%, до 91 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы продолжают оценивать публикацию новостей и данных статистики по Китаю. Так, по итогам первых трех кварталов 2022 года КНР сократил объемы импорта нефти на 4,3% в годовом выражении. При этом ВВП Китая в третьем квартале вырос на 3,9%, а за первые три квартала — на 3%, сообщило государственное статистического бюро КНР.

В то же время индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) при этом растет на 0,2% до 112,2 пункта, сигнализируя об ослаблении спроса на риск.

ПРОГНОЗЫ

Главным фактором текущей недели все же остается налоговый период, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции". "Увеличенное предложение валюты уберегает рубль от какой-либо слабости и реакции на снижающиеся нефтяные цены. Подобное состояние сохранится до конца недели, когда может в полной мере проявиться эффект конца налогового периода", — добавляет он.

Ожидаемое в конце этой рабочей недели сохранение ключевой ставки ЦБ РФ неизменной не повлияет на курс рубля, рассчитывает Михаил Васильев из Совкомбанка.

"В целом после введения контроля за потоками капитала в России и санкционных ограничений на Западе влияние ключевой ставки на курс рубля существенно снизилось, оно стало более "длинным" и опосредованным", — поясняет он.