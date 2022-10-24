МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к евро в понедельник вечером снижается после выхода статданных по США, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.12 мск курс евро к доллару растет до 0,9877 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,986 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 148,86 иены со 147,64 иены на закрытии прошлой торговой сессии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,07%, до 111,93 пункта.

Валютные инвесторы в понедельник вечером обратили на статданные по США, согласно которым композитный индекс деловой активности PMI в стране в октябре сократился до 47,3 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали сокращения показателя лишь до 49,3 пункта.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг в США уменьшился до 46,6 пункта с 49,3 пункта в сентябре, а в сфере промышленности — уменьшился до 49,9 пункта с 52 пунктов месяцем ранее. Аналитики ожидали показателей на уровне 49,2 пункта и 51 пункта соответственно. До выхода статданных доллар дорожал к евро.