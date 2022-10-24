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2022
https://1prime.ru/Forex/20221024/838571310.html
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 61,19 рубля
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Валюта РФ выросла по итогам понедельника к доллару — до 61,19 рубля, но упала к евро — до 60,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" в... ПРАЙМ, 24.10.2022
валюта, рынки, новости, рубль, валюта, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла по итогам понедельника к доллару — до 61,19 рубля, но упала к евро — до 60,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" в понедельник на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 11 копеек, до 61,19 рубля, евро вырос на 40 копеек, до 60,6 рубля.