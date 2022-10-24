МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла по итогам понедельника к доллару — до 61,19 рубля, но упала к евро — до 60,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос третью сессию подряд

Курс доллара расчетами "завтра" в понедельник на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 11 копеек, до 61,19 рубля, евро вырос на 40 копеек, до 60,6 рубля.