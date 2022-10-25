МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Рубль немного теряет к доллару и к евро на фоне тестирования рынком нефти уровня поддержки в 90 долларов за баррель Brent и завершения пика налогового периода и, соответственно, активных продаж валюты экспортерами, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.27 мск повышался на 20 копеек, до 61,39 рубля, евро — на 19 копеек, до 60,79 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 3 копейки, до 8,3 рубля, а объем торгов им составлял 59,6 миллиарда рублей против 35,4 миллиарда по евро и 66,9 миллиарда по доллару.

Доллар прибавлял к рублю 0,3%, евро – 0,4%, юань терял 0,3%. Рублевая цена нефти составляла около 5,6 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта немного снижается к доллару и к евро, оставаясь в целом в боковом тренде. "При этом, с одной стороны некоторое давление на национальную валюту оказывает локальное снижение котировок на нефтяном рынке, с другой стороны — приближение окончания налогового периода октября", — отмечает Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

"Нефть дешевеет, мировые рынки умеренно просели. Дополнительным негативом выступает завершение пика налогового периода и активных продаж валюты экспортерами", — также считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Нефть днем колеблется немногим выше 91 доллара за баррель Brent (+0,2%), причем котировки в течение дня максимально падали уже до 89,01 доллара. Инвесторы вновь обращают внимание на вероятность возникновения глобальной рецессии.

ПРОГНОЗЫ

В целом же поводов для сильного ослабления рубля пока нет, считает Постоленко из УК "Первая". "В ближайшей перспективе он будет стабильным. Ориентировочный диапазон курса для торгов вторника 60-62 рубля за доллар. Не исключено, что волатильность в конце торговой недели на российском валютном рынке будет более повышенной, поскольку Банк России примет решение по ключевой процентной ставке в пятницу", — добавляет он.

Рубль пока далек от устойчивого тренда на ослабление, поскольку экспортная выручка остается на относительно высоком уровне, а импорт пока далек от значений, способных перевесить рыночный баланс в сторону стабильного превышения валютного спроса над предложением, рассуждает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"К тому же сохраняется неопределенность с началом покупок валюты в рамках нового бюджетного правила", — добавляет он.