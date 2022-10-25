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2022
https://1prime.ru/Forex/20221025/838585250.html
Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 61,49 рубля
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. Российская валюта упала во вторник к доллару до 61,49 рубля, а к евро – до 61,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" в понедельник на... ПРАЙМ, 25.10.2022
валюта, рынки, новости, россия, мосбиржа, рубль, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российская валюта упала во вторник к доллару до 61,49 рубля, а к евро – до 61,48 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" в понедельник на 19.00 по московскому времени (к закрытию) вырос на 30 копеек, до 61,49 рубля, евро — на 88 копеек, до 61,48 рубля.