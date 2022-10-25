МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российская валюта упала во вторник к доллару до 61,49 рубля, а к евро – до 61,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар заметно подешевел к евро и иене после выхода статданных по США

Курс доллара расчетами "завтра" в понедельник на 19.00 по московскому времени (к закрытию) вырос на 30 копеек, до 61,49 рубля, евро — на 88 копеек, до 61,48 рубля.