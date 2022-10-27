МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. В четверг китайский юань ненадолго вырос против доллара США до максимума за полторы недели, но к полудню потерял все завоевания. Причиной его отступления стало введение дополнительных карантинных мер в ряде городов Китая, которое усилило давление на экономику. Курс рубля растет против доллара и снижается к евро

На этой неделе юань торгуется неровно. Во вторник он упал до 15-летнего минимума, а на следующий день резко вырос, так как осторожные трейдеры поспешили закрыть длинные позиции по доллару, который продавали китайские банки, чтобы поддержать юань.

Перед открытием сессии четверга Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 7,1570 юаня за доллар против 7,1638 в среду. По словам трейдеров и аналитиков, фиксинг совпал с ожиданиями рынка. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали, что он составит 7,1573.

Такой срединный курс "способствовал стабилизации настроений и подтвердил мнение, согласно которому власти Китая не хотя допустить неупорядоченной или односторонней коррекции", сказал аналитик OCBC Bank Кристофер Вонг. Сбер запустил вклад "Новые возможности" в юанях и рублях

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 7,1632 и опускалась до минимума с 18 октября 7,16. Но к середине дня она торговалась по 7,2165, то есть на 0,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

"Панические распродажи юаня и китайских активов уже позади, и мы ожидаем, что в ближайшее время континентальный и оффшорный юань будут торговаться в диапазоне 7,1-7,3, а ключевым драйвером юаня будут движения доллара и изменения политических планов Китая", — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.

По мнению некоторых трейдеров и аналитиков, в начале сессии четверга юань также получил поддержку благодаря тому, что теперь рынки ожидают менее агрессивного подхода ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики, что обусловило отступление доллара.

Кроме того, к концу года спрос на юань со стороны китайских компаний растет, потому что им предстоят платежи внутри страны. На рынке также говорят, что китайские частные лица и компании меняют иностранную валюту на юань, воспользовавшись выгодным курсом.

Вместе с тем, по словам аналитиков, проблемы в экономике, вероятно, будут и впредь оказывать давление на китайскую валюту.

"Среднесрочный восходящий тренд (пары доллар/юань) сохраняется в результате проблем в китайской экономике, но власти продолжат попытки управления динамикой", — сказал аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан. Банки Китая продавали доллар США для поддержки юаня

В 3-м квартале экономика Китая восстанавливалась быстрее, чем ожидалось, но ее более существенное оживление в среднесрочной перспективе будет сдерживаться сохраняющимися карантинными мерами, глубоким падением рынка недвижимости и риском рецессии в мировой экономике.

В четверг в Китае выявлено более 1000 случаев заражения COVID. Конечно, это не десятки тысяч, как было в Шанхае в начале этого года, когда там был объявлен полный локдаун, но достаточно для того, чтобы ужесточить карантинные меры по всей стране.

Еще одним поводом для беспокойства стали данные, показавшие, что в январе-сентябре сокращение прибылей крупных производственных компаний ускорилось.

На момент написания статьи индекс доллара находился на уровне 109,769, а пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,2313.