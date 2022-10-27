МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к иене в четверг утром, инвесторы находятся в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. Юань поднялся против доллара до максимума за полторы недели

По состоянию 8.36 мск курс доллара к иене опускается до 145,27 иены со 146,35 иены на закрытии прошлой торговой сессии.

Курс евро к доллару в то же время уменьшается до 1,0075 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0077 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,06%, до 109,6 пункта.

Доллар дешевеет к иене третий день подряд, после того как показатель впервые за 32 года перешагнул отметку в 150 иен за доллар. Это можно расценить как коррекцию, но на любую валютную пару с долларом сейчас влияет и приближение очередного заседания ФРС. По его итогам, как ожидают аналитики, регулятор вновь повысит учетную ставку на 0,75 процентного пункта – до 3,75-4%. Курс рубля растет против доллара и снижается к евро

"Курс доллара к иене в 151,95 иены, возможно, это пиковое значение для последних движений валюты. Главный драйвер — это то, что будет происходить с американской монетарной политикой", — приводит агентство Bloomberg слова исполнительного директора валютного отдела Credit Agricole в Токио Юдзи Сайто (Yuji Saito).

Тем временем ещё раньше, уже в пятницу, пройдет заседание самого японского центробанка. Но там аналитики не ждут изменений в ультрамягкой кредитно-денежной политике.