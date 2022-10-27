Сечин заявил, что процесс перехода государств на расчеты в нацвалютах необратим
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Многие страны стремятся к сохранению своего суверенитета, отказываются от расчетов в долларах, этот процесс запущен и необратим, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Сечин выступает на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку с докладом "Всемирный потоп на энергорынке. Второе похищение Европы", в качестве иллюстрации он выбрал картину русского художника Валентина Серова "Похищение Европы".
"Мы наблюдаем стремление государств, которые хотят сохранить свой суверенитет, к отказу от расчетов в долларах. Этот процесс запущен, и он необратим", — сказал он.
Глава "Роснефти" пояснил, что азиатские и ближневосточные центробанки работают над созданием двухсторонних линий валютных свопов с целью укрепления собственных финансовых систем и снижения рисков зависимости от доллара. Этот процесс протекает на фоне произвольного ареста счетов, транзакций, суверенных фондов и золотовалютных резервов, добавил Сечин.
Кроме того, "ресурс, который США получили в прошлом веке как эмитент мировой валюты, возможность влиять на миллиарды населения земли за счет контроля над глобальной сетью, благодаря чему они уверовали в свое всемогущество, этот ресурс заканчивается", отметил Сечин.
По его словам, эффективность манипуляций Вашингтона с помощью доллара снижается. оказывает влияние только на союзные фунт, иену и евро.
"Цивилизационные алгоритмы привели к развитию иных центров влияния. Сегодня уже нельзя игнорировать позиции Китая, Индии, России", — подчеркнул глава российской компании.
https://1prime.ru/Forex/20221027/838605122.html