МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Отказ от доллара и евро для России является уже необратимым процессом, важнейшим приоритетом стал переход на расчёты в национальных валютах с Китаем, странами ЕАЭС, Турцией, Индией, государствами Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки, Африканского континента, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Процесс перехода на расчеты в нацвалютах необратим, заявил Сечин

"Ценовая структура нашей внешней торговли динамично меняется. Государства, не поддержавшие западные санкции, в 2021 году формировали около 45% всего внешнеторгового оборота России. Десять лет назад их доля была около 30%, эта доля продолжит расти по мере дальнейшего разрыва торговых отношений с Западом, а это означает, что отказ от доллара и евро для России уже необратимый процесс", — сказал он в ходе Веронского Евразийского экономического форума в Баку.

С учетом текущей тенденции уже в среднесрочной перспективе основными внешнеторговыми партнерами России будут Китай, страны ЕАЭС, Турция и Индия, государства Ближнего и Среднего востока, Латинской Америки, Африканского континента, добавил банкир.

"Переход на национальные валюты в торговле именно с этой группой стран — важнейший для нас приоритет", — подчеркнул Костин.