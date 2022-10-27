КАИР, 27 окт — ПРАЙМ. Египетский фунт в четверг установил новый антирекорд, менее чем за час торгов упав к доллару на 13%, передает корреспондент РИА Новости. Египетский центробанк поднял ключевую ставку до 13,75 процента

Центробанк Египта в четверг поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 13,75%, в попытке сдержать инфляционное давление и стабилизировать цены в среднесрочной перспективе. С марта курс египетского фунта по отношению к доллару подешевел более чем на 42% — с 15,6 фунта за доллар.

В начале торгов в четверг официальный курс ЦБ был установлен на отметке в 19,7 фунтов за доллар. На данный момент сайт ЦБ из Египта перестал загружаться.

Два государственных банка Египта — NBE и Banque Misr — установили курс продажи доллара на отметке в 22,35 фунтов, а курс покупки – 22,25 фунтов. В иностранных банках, в частности в банке SAIB, курс перевалил за отметку в 22,5 фунта за доллар. Отказ от доллара и евро для России уже необратимый процесс – Костин

В сентябре показатель годовой инфляции в Египте превысил 15% впервые за почти четыре года.

Министр финансов Египта Мухаммад Маайт говорил в августе, что с начала года порядка 22 миллиардов долларов инвестиций были выведены из Египта, что затруднило обслуживание долга и привело к экономическому кризису в стране.