МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Курс евро в четверг днем снижается перед оглашением решений Европейского центробанка (ЕЦБ), следует из данных торгов. ЕЦБ вновь повысит процентные ставки

По состоянию 13.26 по московскому времени курс евро к доллару уменьшается до 1,0037 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0077 доллара.

Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 146,37 иены со 146,35 иены на закрытии прошлой торговой сессии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,32%, до 110,06 пункта.

Позднее в четверг будут опубликованы итоги заседания Европейского центробанка. Рынки ожидают повышения учётной ставки на 0,75 процентного пункта – до 2%. После этого на пресс-конференции выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая может дать инвесторам указания о дальнейших действиях регулятора.

"Повышение на 75 базисных пунктов выглядит как решенное дело. ЕЦБ закрывает глаза на риски рецессии", — приводит агентство Франс Пресс мнение экономиста ING Карстена Бжески (Carsten Brzeski).

Также в четверг минторг США обнародует первую оценку динамики ВВП страны за прошлый квартал. Согласно прогнозу, американская экономика за этот период выросла на 2,4% после снижения на 0,6% по итогам второго квартала.