Курс евро в четверг днем снизился к доллару перед публикацией итогов заседания ЕЦБ
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Курс евро в четверг днем снижается перед оглашением решений Европейского центробанка (ЕЦБ), следует из данных торгов.
ЕЦБ вновь повысит процентные ставки
По состоянию 13.26 по московскому времени курс евро к доллару уменьшается до 1,0037 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0077 доллара.
Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 146,37 иены со 146,35 иены на закрытии прошлой торговой сессии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,32%, до 110,06 пункта.
Позднее в четверг будут опубликованы итоги заседания Европейского центробанка. Рынки ожидают повышения учётной ставки на 0,75 процентного пункта – до 2%. После этого на пресс-конференции выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая может дать инвесторам указания о дальнейших действиях регулятора.
"Повышение на 75 базисных пунктов выглядит как решенное дело. ЕЦБ закрывает глаза на риски рецессии", — приводит агентство Франс Пресс мнение экономиста ING Карстена Бжески (Carsten Brzeski).
Также в четверг минторг США обнародует первую оценку динамики ВВП страны за прошлый квартал. Согласно прогнозу, американская экономика за этот период выросла на 2,4% после снижения на 0,6% по итогам второго квартала.
https://1prime.ru/Forex/20221027/838609325.html