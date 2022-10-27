МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Рубль днем растет к доллару и к евро на фоне дорогой нефти, компенсировав вечернее падение среды, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.28 мск снижался на 45 копеек, до 61,3 рубля, евро — на 59 копеек, до 61,31 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Нефть продолжат дорожать на снижении запасов в США

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 10 копеек, до 8,4 рубля, а объем торгов им составлял 49,3 миллиарда рублей против 36,6 миллиарда по евро и 62,4 миллиарда по доллару.

Доллар терял к рублю 0,8%, евро – 0,9%, юань – 1,1%. Рублевая цена нефти составляла около 5,8 тысячи за баррель сорта Bre

РУБЛЬ В ПЛЮСЕ

Российская валюта в четверг днем растет, опираясь на подорожавшую в последние торговые сессии нефть, отмечают эксперты. "Несмотря на то, что другие валюты развивающихся рынков преимущественно слабеют, рубль растет к доллару. Сейчас поддержку российской валюте оказывают заметно выросшие цены на нефть", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Так, стоимость нефти днем растет на 0,8%, до 94,5 доллара за баррель сорта Brent. От локальных минимумов, достигнутых 18 октября (87,52 доллара), нефть подорожала уже почти на 8%. Поддержка приходит от оценок минэнерго США.

Так, стратегический резерв нефти в стране уменьшился за неделю, завершившуюся 21 октября, на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, — до 401,7 миллиона баррелей. Показатель находится на минимуме с мая 1984 года. Кроме того, запасы бензина упали на 1,5 миллиона баррелей.

ПРОГНОЗЫ

Фокус внимания инвесторов смещается в сторону предстоящего заседания ЦБ РФ по ставке, которое пройдет в пятницу, отмечает Дмитрий Постоленко из УК "Первая". "Неожиданные изменения ключевой процентной ставки или заявления со стороны ЦБ РФ потенциально могут повысить волатильность торгов на российском валютном рынке", — добавляет он.

Фактор налогового периода октября уже во многом отыгран рынком, а решение на предстоящем заседании ЦБ РФ вряд ли окажет заметное влияние на валютные торги при любом сценарии, рассуждает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". Доллар дешевеет к иене в ожидании решений Федрезерва

"После проведения финальных платежей в бюджет (налог на прибыль в пятницу) можно ожидать, что доллару станет чуть легче тестировать уровень сопротивления росту в 62 рубля. Однако для этого американской валюте понадобятся более существенные драйверы с внешнего рынка, где в последние дни несколько ослабли ожидания жесткой позиции ФРС, а вместе с этим покупки доллара сменились его продажами", — добавляет он.

В пятницу после окончания налогового периода и в преддверии выходных рубль, вероятно, ослабеет, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В целом для курса доллара пока сохраняет свою актуальность диапазон 60,9-62,15 рубля", — добавляет он.