МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Курс евро в четверг вечером вновь опустился ниже доллара после решения Европейского центробанка по монетарной политике и статданных по США, следует из данных торгов. ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 75 б.п.

По состоянию 18.42 по московскому времени курс евро к доллару уменьшается до 0,9985 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0077 доллара.

Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 145,91 иены со 146,35 иены на закрытии прошлой торговой сессии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,43%, до 110,17 пункта.

По итогам октябрьского заседания Европейский центробанк принял решение второй раз подряд повысить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2% с 1,25% годовых. Регулятор также счел уместным дальнейшее повышение ставки для достижения уровня инфляции в 2%. ВВП США в третьем квартале вырос на 2,6 процента

Позднее был опубликован ряд макроэкономический статданных по США. Так, ВВП США в третьем квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали роста ВВП США лишь на 2,4% в пересчете на год.

А число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 октября, увеличилось на 3 тысячи с показателя предыдущей недели – до 217 тысяч. Аналитики ожидали роста показателя до 220 тысяч.