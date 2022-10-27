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https://1prime.ru/Forex/20221027/838616311.html
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 61,73 рубля
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Валюта России подросла в четверг к доллару до 61,73 рубля, к евро – до 61,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 по московскому... ПРАЙМ, 27.10.2022
валюта, рынки, новости, мосбиржа, россия, доллар, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Валюта России подросла в четверг к доллару до 61,73 рубля, к евро – до 61,7 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 по московскому времени (к закрытию) снизился на 3 копейки, до 61,73 рубля, евро — на 20 копеек, до 61,7 рубля.