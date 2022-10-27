МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Валюта России подросла в четверг к доллару до 61,73 рубля, к евро – до 61,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Путин заявил, что Запад использует доллар как оружие

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 по московскому времени (к закрытию) снизился на 3 копейки, до 61,73 рубля, евро — на 20 копеек, до 61,7 рубля.