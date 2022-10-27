МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль по итогам четверга символически поднялся к доллару и в большей мере подрос к евро на фоне дорогой нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль днем вырос к доллару и к евро на дорогой нефти

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 3 копейки, до 61,73 рубля, евро — на 20 копеек, до 61,7 рубля, юаня — на 3 копейки, до 8,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанем составил 61 миллиард рублей против 47,9 миллиарда по евро и 81,3 миллиарда по доллару.

Доллар снизился к рублю на 0,04%, евро — на 0,3%, юань – на 0,35%. Рублевая цена нефти составила около 5,85 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В ПЛЮСЕ

Российская валюта в четверг прибавляла в цене, опираясь на подорожавшую в последние торговые сессии нефть, отмечают эксперты. "Относительно высокая стоимость углеводородного сырья продолжает оказывать поддержку рублю, защищая его от действия других сильных драйверов, в том числе связанных с геополитикой", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Так, стоимость нефти к 20.56 мск росла на 1,3% до 95 долларов за баррель сорта Brent. Поддержка приходит от данных о росте ВВП США в третьем квартале, который, согласно первой оценке, вырос на 2,6% в пересчете на год. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста ВВП США лишь на 2,4%.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет 0,7% до 110,4 пункта. Этот негатив для валют развивающихся рынков был отчасти компенсирован для рубля дорогой нефтью.

ПРОГНОЗЫ

Рубль демонстрировал склонность к укреплению, несмотря на то что пик налогового периода октября остался позади, резюмирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Российская валюта получала поддержку со стороны растущих цен на нефть и позитивного общерыночного сентимента. В основе же уверенности рубля как и прежде лежит дисбаланс между навесом предложения инвалюты со стороны экспортеров и ослабленным внутренним спросом на доллары и евро. Прогнозируемое по итогам завтрашнего заседания ЦБ РФ сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% не окажет на позиции рубля заметного влияния. По нашим оценкам, в пятницу доллар может двигаться в диапазоне 60-63 рубля", — добавляет он.

Курс поднялся к верхней рамке диапазона 60-62 рубля за доллар, отмечает Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал".

"Чтобы российская валюта усилила снижение, необходим сильный спрос на иностранную валюту. Но сейчас евро и доллар для многих являются токсичными валютами, а каналы для массового оттока капитала фактически отсутствуют. С учетом рекордного профицита по счету текущих операций рубль навряд ли упадет сильно ниже текущих уровней", — добавляет он.

Стабилизация рубля, с одной стороны, отражает безыдейность торговли по факту отсутствия сильных драйверов для роста или падения российской валюты, с другой стороны, в некотором смысле — равновесное значение в текущей ситуации, отмечает Михаил Шульгин из "Открытие инвестиции".

"Покупатели валюты желают курс доллара ближе к 60 рублям, продавцы – ближе к 64 рублям. На наш взгляд, завершит консолидацию, скорее, попытка укрепления рубля до уровня 60 за доллар, нежели движение выше 62 рублей за доллар", — оценивает он.