МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Курс евро немного поднимается к доллару в пятницу утром после падения четверга, следует из данных торгов. Курс рубля укрепился против доллара, евро и юаня

По состоянию 9.26 мск курс евро к доллару рос до 0,9968 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9962 доллара, курс доллара к иене — до 146,48 иены со 146,27 иены на закрытии прошлой торговой сессии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на символические 0,05%, до 110,54 пункта.

В четверг евро подешевел к доллару на 1,1%, снижение усилилось после публикации итогов заседания Европейского центробанка. Регулятор ожидаемо второй раз подряд повысил ставку на 75 базовых пунктов – до 2% с 1,25%.

Курс иены тем временем отреагировал на решение Банка Японии сохранить учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. До публикации решения центробанка иена дорожала к доллару до 146,64 иены, затем перешла к небольшому снижению, а сейчас вновь вернулась к росту.